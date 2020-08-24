Пресс-секретарь Татьяны Овсиенко объяснил загадочную пропажу певицы

Звездная исполнительница свела с ума фанатов, два месяца не появляясь в соцсетях.

Пресс-секретарь певицы Татьяны Овсиенко, Вячеслав, объяснил, куда пропала звезда. Напомним, что исполнительница на протяжении двух месяцев не появлялась в социальных сетях, и фанаты стали бить тревогу. Они посчитали, что с ней что-то случилось.

Как отметил пресс-секретарь, Овсиенко «была занята другими делами». При этом он заверил, что в ближайшее время исполнительница представить «что-нибудь хорошее» на суд своих фанатов, которых, надо признать, у нее очень много. По его словам, ограничения, вызванные пандемией, были сняты и Овсиенко обязательно даст о себе знать в недалеком будущем. О поклонниках она всегда помнит и очень их любит.

Кроме того, Овсиенко 27 августа придет на съемки программы на центральном канале, которую посвятят поэтессе Ларисе Рубальской. Ей 24 сентября исполнится 75 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, что Татьяне Овсиенко сейчас 53 года. Особенно популярной ее песни были в девяностых годах прошлого века, когда она буквально не сходила с экранов телевизоров. Последний альбом звезды датирован 2013 годом. Он называется «Время». В последнее время о звезде крайне мало информации. Она ведет достаточно закрытый образ жизни.