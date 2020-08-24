Валентину Легкоступову похоронили в итальянском белом гробу за миллион рублей

Ритуальный агент Вячеслав Ребров заявил, что певица Валентина Легкоступова была похоронена в итальянском гробу, стоимость которого составляет примерно миллион рублей. При этом он заметил, что «голая» стоимость белого гроба — четыреста тысяч рублей. Плюс нужны деньги на мягкие подушки, постель и покрывало, чтобы создать покойнице «все удобства». Таким образом и получается такая кругленькая сумма.

«Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом». Вячеслав Ребров

Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет. Она, по одной из версий, ударилась в ванной головой, после чего через несколько дней ей стало хуже и она угодила в кому. Из нее, как известно, исполнительница хита «Ягода-малина» уже не вышла, сообщает «Собеседник».

Между тем певица Наталья Штурм заявила, что из праха знаменитости можно было бы сделать памятные кулоны. Как она считает, родственникам было бы легче при таком раскладе перенести потерю.