Сестра Элины Быстрицкой рассказала, сколько вывела Ксения Рубцова со счетов ее родственницы

Как известно, помощница получила три с половиной года колонии, но будет обжаловать через адвокатов решение суда.

Сестра покойной актрисы Элины Быстрицкой София Шегельман заявила, что за все время помощница ее родственницы Ксения Рубцова вывела со счетов 35 миллионов рублей. Причем пропажа огромной суммы обнаружилась совершенно случайно.

Однажды Шегельман получила письмо по электронной почте от человека, чье имя сегодня сказать не может. Женщина говорила, что Быстрицкую наглым образом обворовывают. Сама Шегельман не верила, что такое возможно. Быстрицкая всегда контролировала свои расходы и деньги. Приехав однажды в Москву, Шегельман решила проверить информацию. Все оказалось правдой, сообщает «Собеседник».

«Для сестры весть стала ударом, ведь она доверяла Ксении. Вместе с Элиной мы написали заявление в полицию, началось следствие. Я понятия не имела, сколько денег у сестры на счете, мы никогда этот вопрос не обсуждали. Это были ее деньги — она заработала!» София Шегельман

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Напомним, что Ксения Рубцова получила три с половиной года колонии за махинации с деньгами Быстрицкой. Сама она не согласна с решением суда. Рубцова утверждала, что выводила деньги по просьбе актрисы.