Предполагаемая возлюбленная Киркорова озвучила сумму, которая ей нужна в месяц для жизни

Предполагаемая возлюбленная певца Филиппа Киркорова Катя Гусева озвучила сумму, которая ей необходима в месяц для безбедной жизни. Как отметила исполнительница, она не привыкла шиковать. Сейчас она, по собственным словам, живет в ноль. Все, что зарабатывает, тут же тратит.

«Денег хватает только на то, чтобы покрыть расходы. Мой прожиточный минимум — 250 тысяч рублей в месяц. Эти деньги идут на меня, мою дочь, родителей и двух собачек». Катя Гусева

По словам Кати Гусевой, она даже не может позволить себе купить дорогую одежду. У нее есть знакомый дизайнер, который шьет для нее наряды. Как она добавила, приобретать что-то сегодня в магазинах нереально — цены кусаются, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что в светской тусовке уже давно ходят слухи о романе Кати Гусевой и поп-короля. Известно, что звездный исполнитель покупает порой обновки для своей второй половинки. Как говорила Гусева, она с нетерпением ждет предложения руки и сердца от звезды, который сейчас на отдыхе с детьми в Греции. Правда, он по каким-то причинам не торопится это делать.