«Идея кажется странноватой»: Лоза высказался об инициативе сделать кулоны из праха Легкоступовой

Певец Юрий Лоза заявил, что не понимает идею своей коллеги Натальи Штурм сделать кулоны из праха исполнительницы Валентины Легкоступовой. По его словам, звезда была православным человеком, воцерквленной. Она, как он заметил, выступала на православном фестивале, венчалась с мужем-яхтсменом Юрием Фирсовым в храме. Есть, как сказал Лоза, определенные традиции, которым надо следовать.

«В крайнем случае, как хоронить — решают родственники. Идеи насчет кулонов мне кажутся несколько странноватыми».

Юрий Лоза

Ранее певица Наталья Штурм ошарашила общественность достаточно странным заявлением. Она сказала, что из праха Легкоступовой можно было бы сделать кулоны. По ее словам, благодаря этому родственникам будет легче пережить трагедию, сообщает «Вечерняя Москва».

Отметим, что смерть Валентины Легкоступовой потрясла многих россиян. Звезде было всего 54 года. По одной из версий, она упала в ванной и получила тяжелые травмы. Позже впала в кому, из которой уже не вышла. По другой версии, ее мог избить муж. Сам яхтсмен появился на похоронах жены, но держался отдельно от других ее родственников. Они считают, что мужчина может быть причастен к смерти своей жены. Любопытно, что сразу после похорон Фирсов отправился на ток-шоу к телеведущему Андрею Малахову, чем несколько удивил близких исполнительницы. Сейчас во всех деталях этой странной истории разбираются правоохранительные органы.