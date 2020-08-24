«Сама накрашусь лучше»: появилось видео, как Собчак «разносит» визажиста накануне дня рождения

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram поделился архивными кадрами, снятыми каналом НТВ. На них светская львица Ксения Собчак готовится к празднованию своего 22-го дня рождения. Запись была сделана в 2003 году.

На ней можно увидеть, как Собчак в пух и прах разносит своего визажиста. Телеведущая осталась крайне недовольна прической. «Я сама накрашусь лучше. Все криво, косо. Поражает такое отношение. Все тяп-ляп. Хватит уже тормозить. Я вас очень прошу. Снимайте это все. Я не пойду так», — произносит светская львица.

Далее можно увидеть гостей дня рождения. Среди них, к примеру, бывший министр Андрей Козырев и предприниматель Алимджан Тохтахунов.

«А вот. Ну красавица, не могу. 22 годочка ей тут». Рустам Солнцев

Напомним, что сегодня Ксения Собчак одна из самых популярных медиаперсон в мире шоу-бизнеса. Ее мужем является режиссер Константин Богомолов.