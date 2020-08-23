Жажда наживы: Ольга Бузова ждет осень и больших концертов

Ольга Бузова поделилась радостной новостью. По ее словам, уже в сентябре в театрах перейдут от шахматной рассадки к традиционной. Нет, Бузова еще пока не собирается играть на театральной сцене. Ее интересуют концертные залы. Ведь чем больше зрителей, тем больше проданных билетов.

«В сентябре в театрах перейдут от шахматной рассадки к более традиционной. Учитывая как много времени занимает вся эта процедура по выработке правил и бюрократическому закреплению, вряд ли бы стали это делать, что-то зная… А театры по своей сути те же концертные залы. Куда бы вы сходили?» — написала Бузова.

больше по теме Ольга Бузова выпустила новый клип Композиция называется Mira me bebe.

На днях певица выпустила новый клип на песню Mira me Bebe, где появилась в образе Фриды Кало. Менее чем за двое суток, ролик посмотрели более двух миллионов раз. Сама Бузова говорила, что клип больше похож на мини-кино, благодаря необычному сценарию.