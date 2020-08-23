Словно черный лебедь: Лобода в платье-пиньюаре с гипюром и рюшами предстала с мамой и сестрой

37-летняя Светлана Лобода на курорте предстала на свежем снимке с самыми близкими людьми. Так, украинская исполнительница позировала с мамой — Натальей Васильевной и младшей сестрой — Ксенией. На прогулку наставница вокального проекта «Голос. Дети» отправилась в вечернем наряде длины макси. Так, поп-дива примерила платье-пеньюар в бельевом стиле на бретелях с гипюром и рюшами. Представ в образе черного лебедя. А сестра певица отдала предпочтение приталенному мини-платью, сделав акцент на талии и линии декольте. Белокурые локоны Светлана зачесала назад,сделав модную укладку с эффектом «мокрых» волос.

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Напомним, что у Светланы Лободы есть двое детей. Старшую дочку — девятилетнюю Евангелину певица родила от танцовщика и хореографа Андрея Царя. А вот имя отца своей младшей наследницы — двухлетней Тильды артистка до сих пор держит в тайне. Стоит отметить, что поп-дива близко дружит с Аллой Пугачевой. Так, Светлана не раз бывала в гостях в загородном особняке Примадонны. Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой артистка обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Примечательно, что Лобода предпочитает не распространяться о своей личной жизни. И все что касается ее дочерей, знаменитость также не обсуждает ни с поклонниками, ни с прессой. Даже место своего пребывания в отпуске певица держит в секрете.