Из праха Валентины Легкоступовой предлагают сделать украшения

Валентину Легкоступовому кремировали 20 августа. Процесс прощания оброс скандалом, который устроили поклонники певицы. Они думали, что могут попрощаться с артисткой после отпевания и отправить в последний путь аплодисментами, но этого не произошло. Из зала в Троекуровском похоронном доме, где проходила панихида, гроб с телом сразу отправился на кремацию. А спустя несколько дней певица Наталья Штурм предложила сделать из праха Легкоступовой ни что иное как украшения.

Как сообщает «Пятый канал», Штурм считает, что такой метод поможет ее близким скорее пережить потерю. Ведь кулоны с драгоценными камнями можно всегда носить при себе. Правда, какие это могут быть драгоценные камни, певица не уточнила, только отметила, что это довольно дорогое удовольствие. По словам Натальи, эту идею она подсмотрела в одной из программ о китайских обычаях. При этом, уже выяснила, что в России занимаются таким производством.

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Валентина Легкоступова ушла на 55-м году жизни. Певица умерла в реанимации, не приходя в сознание. Причиной стала травма головы, которую она получила несколькими днями ранее в собственной квартире.