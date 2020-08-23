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Летние тренды: Гагарина в ультрамодных шортах дополнила образ топом в стиле наив

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на актуальный фасон мини-шорт с высокой посадкой.

Летние тренды: Гагарина в ультрамодных шортах дополнила образ топом в стиле наив
Полина Гагарина (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Полина Гагарина уже вернулась в Москву после августовских каникул в Турции. Как только между нашими странами наладилось авиасообщение, певица тут же купила билет на самолет для себя и трехлетней дочки Мии. Отдохнув на курорте, артистка вернулась домой полной сил и новых творческих идей. По словам Полины, она с нетерпением ждет концерта в Ялте. Даже в свой выходной поп-дива не перестает репетировать. Жена модного фотографа Дмитрия Исхакова уточнила, что ей важно выступить так, словно и не было никакого карантина и вынужденной паузы. Знаменитость подметила, что она переживала из-за отмены и переноса огромного количества концертов. По словам певицы, она очень рада тому, что сможет выйти на сцену в таком замечательном городе, насладиться летом, морем и солнцем.

Певица Полина Гагарина
Полина Гагарина примерила ультрамодные шорты с топом в стиле наив (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Вернувшись из Турции, Полина Гагарина поделилась свежим летним снимком, одевшись в соответствии с трендами. Артистка облачилась в ультрамодные шорты из денима, дополнив образ топом в стиле наив. Еще имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что мини-шорты в высокой посадкой окажутся на пике популярности в сезоне весна/лето 2020 года. Эта деталь женского гардероба придаст любому образу динамики, сделав его молодежным и топовым.

«Мини-шорты с завышенной талии без преувеличения можно назвать ультрамодной деталью современного лука», — отметила имидж-стилист.

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