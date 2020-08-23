Похороны Валентины Легкоступовой закончились скандалом. Родные певицы не разрешили поклонникам с ней проститься после отпевания. Они занимались организацией этого траурного дня. Они же не подпустили к церемонии вдовца Юрия Фирсова. Но яхтсмен все равно приехал проститься с женой. Уже в числе последних вошел в зал и упал на колени перед гробом. Хотя на отпевание и кремацию его также не пустили. А поклонники артистки ждали, что к ним вынесут гроб с Легкоступовой, но этого так и не произошло. Они считают, что родственники лишили певицу последних оваций, а она их, несомненно, заслуживала.

Певица Азиза пояснила «Комсомольской правде», что после отпевания тело сразу же переместили на кремацию. Гроб просто опустился под пол на специальном техническом сооружении. Таким образом, вынести его на улицу не было возможным. К тому же, как выяснилось, время на всю церемонию было ограничено. На прощание отводился всего час, еще полчаса на отпевание. Азиза отметила, что все это стоило немалых денег. Впрочем, как и все, что было связано с похоронами. Представитель похоронного бюро рассказал «Собеседнику», что такой гроб, в котором провожали Легкоступову, стоит, в среднем, миллион рублей.

Подруга Валентины Наталья Штурм рассказала Пятому каналу, что никто не делал похороны закрытыми. А те, кто присутствовал на отпевании – коллеги, родные, друзья – проводили ее в последний путь аплодисментами.

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в реанимации 14 августа. За несколько дней до этого она получила черепно-мозговую травму, упав в собственной ванной. Со своим третьим мужем Юрием Фирсовым певица прожила в браке чуть больше месяца. Только 4 июля 2020 года пара венчалась в Крыму.