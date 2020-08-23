«Сделали папе праздник»: Марат Башаров отметил день рождения

Марат Башаров отпраздновал свой 46-й день рождения. Праздничное настроение ему подарили дети – дочь Амели и сын Марсель. Фотографией с отдыха он поделился со своими подписчиками в Instagram. Этот день заслуженный артист Татарстана провел в окружении близких на природе, отметив, что был самый лучший день.

«Мое родное, сокровенное, будущее!!! Спасибо дети, что сделали папе праздник!!! И огромное спасибо всем, кто поздравил», — подписал фото Башаров.

15-летняя Амели родилась в браке с актрисой Елизаветой Круцко. С ней Башаров жил до 2009 года. А Марселя, которому уже четыре года, Марату родила бывшая поклонница, которая вскоре стала законной супругой, Елизавета Шевыркова.

Недавно стало известно, что Марата Башаров решил продать квартиру в Москве, в которой хотел жить вместе с Елизаветой и сыном. Жилплощадь он оценил в 34 миллиона рублей. Но позже актер опроверг эту информацию.