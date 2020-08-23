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Миссис Россия-2020: конкурс выиграла 37-летняя многодетная мама

Дарья Иванова из Нижнего Новгорода воспитывает троих детей.

Миссис Россия-2020: конкурс выиграла 37-летняя многодетная мама
Дарья Иванова. Фото: https://www.instagram.com/ivanova007/

Самой красивой женщиной России стала Дарья Иванова из Нижнего Новгорода. В 37 лет она является многодетной матерью и воспитывает троих детей. К слову, материнство – это одно из основных требований для конкурсанток «Миссис Россия».

Титул «Миссис Россия Globe» завоевала Екатерина Цветкова из Челябинска. А номинацию Гран-при выиграла Александра Черная из Подмосковья. Кроме корон победительницы получили денежные призы. Также им предоставилась возможность целый год принимать участие в благотворительных и социально-культурных проектах.

Всего же за корону боролись 35 женщин из разных городов. Финал прошел в Москве.

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