Миссис Россия-2020: конкурс выиграла 37-летняя многодетная мама

Самой красивой женщиной России стала Дарья Иванова из Нижнего Новгорода. В 37 лет она является многодетной матерью и воспитывает троих детей. К слову, материнство – это одно из основных требований для конкурсанток «Миссис Россия».

Титул «Миссис Россия Globe» завоевала Екатерина Цветкова из Челябинска. А номинацию Гран-при выиграла Александра Черная из Подмосковья. Кроме корон победительницы получили денежные призы. Также им предоставилась возможность целый год принимать участие в благотворительных и социально-культурных проектах.

Всего же за корону боролись 35 женщин из разных городов. Финал прошел в Москве.