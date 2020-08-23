«Молодой муж куда смотрит?»: 49-летняя Кудрявцева в плетенном купальнике раззадорила поклонников

Лера Кудрявцева проводит августовские каникулы в Турции с двухлетней дочкой Машей. Хоккеист Игорь Макаров отпустил возлюбленную на моря, не став донимать ее беспочвенной ревностью. А вот телеведущая в беседе с Оскаром Кучерой категорично заявила, что похождения на стороне мужу никогда не простит. Стоит отметить, что светская львица не относит себя к категории тех женщин, которые поддерживают свободные отношения в браке. Лера считает, что супруги должны сохранять верность друг другу. Иначе зачем вообще нужен такой союз. Именно поэтому Макаров и не проявляет никакой ревности, когда видит жену в компании экс-возлюбленного Сергея Лазарева или близкого друга ви-джея телеканала «Муз-ТВ» Андрея Разыграева.

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На пляжном снимке Лера предстала в плетенном алом купальнике с лифом «Анжелика». Ведущая программы «Секрет на миллион» похвасталась идеальной фигурой, раззадорив поклонников соблазнительной ложбинкой. Ранее знаменитость призналась, что сделала операцию по удалению имплантов. Теперь у теледивы свой бюст. По словам светской львицы, муж в восторге от ее преображения. Макарову нравятся новые объемы жены.