Словно невеста: 58-летняя Малинина в белоснежном платье с открытыми плечами полюбовалась закатом на пирсе

58-летняя Эмма Малинина вместе с семьей проводит летние каникулы в Портофино. Не так давно возлюбленная народного артиста России побывала на любимом курорте в Форте-деи-Марми. Компанию звездным родителям в поездке составили двойняшки Фрол и Устинья. На личной страничке микроблога жена эстрадного певца поделилась свежим снимком. Эмма позировала в хлопковом белоснежном платье с открытыми плечами, полюбовавшись закатом на пирсе. В одном из интервью возлюбленная Александра Малинина уточнила, что они с мужем до сих пор устраивают друг для друга романтические путешествия, словно молодожены. По словам Эммы, такие поездки помогают им разгрузиться и побыть наедине друг с другом, отдохнув от суеты мегаполиса в каком-нибудь тихом местечке на берегу моря.

Говоря о секрете гармоничных отношений с мужем, возлюбленная музыканта уточнила, что она никогда не донимает избранника вопросами, если видит, что он устал и замкнулся в себе. Эмма пониманием, что ее вторая половинка также нуждается в тишине и покое, учитывая, что певец до сих пор гастролирует и дает концерты. Сам Малинин не раз говорил о том, что возлюбленная стала для него надежной опорой и тылом. Познакомившись в будущей женой, певец сразу понял, что она подарит ему детей. Так и произошло. Хотя первые двенадцать лет супруги не торопились обзаводиться наследниками.