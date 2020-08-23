«А ножки, как у девочки!»: Татьяна Кравченко прогулялась по саду в коротенькой тунике и стильных очках-телевизорах

Татьяну Кравченко многие телезрители полюбили после ее звездной роли в сериале «Сваты». Ее природный задорный характер отразился в исполнении ею роли Валентины Петровны Бутько и покорил сердца россиян.

В жизни артистка сияет оптимизмом, неунывающим характером и юношеским задором. На одном из последних фото, которое опубликовал ее фан-аккаунт, это особенно заметно. Татьяна запечатлелась на прогулке в саду, примерив фиолетовую тунику в тон ярких цветов клематиса. Игривый образ актриса дополнила «очками-телевизорами», которые, к слову, Владислав Лисовец называл ранее в числе главных трендов этого лета.

Снимок сейчас активно обсуждается в Сети. Многие обращают внимание, что звезда в свои 66 лет выглядит просто замечательно!