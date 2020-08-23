«Невнятная длина и старомодный фасон»: 62-летняя Юдашкина не впечатлила стилиста устаревшим приталенным платьем

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова подметила, что сейчас в тренде наряды длины миди - ниже колена, но выше щиколотки.

На прогулку по парковой аллее 62-летняя Марина Юдашкина отправилась в коктейльном платье с лимонным ремешком на талии. Белокурые локоны возлюбленная именитого модельера Валентина Юдашкина оставила распущенными, подобрав к летнему аутфиту белые босоножки, которые резко контрастировали с алым лаком. Имиджмейкер Ольга Линцова в беседе с нашим корреспондентом прокомментировала образ избранницы кутюрье, подметив, что Марина допустила несколько модных ошибок. Во-первых, подобная светлая палитра с белым и лимонным оттенком едва ли подходит цветотипу Юдашкиной. Во-вторых, жена Валентина Абрамовича отдала предпочтение старомодному платью. Стилист посоветовала модницам обратить внимание на наряды длины миди — ниже колена и выше щиколотки. Такой фасон, как считает Линцова, идеально подошел бы и Марине Юдашкиной.

«Первое, что бросается в глаза — это старомодность фасона! Какая-то совершенно невнятная длинна у наряда. Сейчас актуальны платья миди, за колено. В этой вариации образ смотрится устаревшим и совершенно не современным. Плюс по расцветке все как-то странно. Романтичный цветочный принт Марине абсолютно не подходит. У нее другой типаж. Нашей героине подошла бы простая геометрия. С ее внешностью такой рисунок смотрелся бы более гармонично. По расцветке еще более или менее допустимо. Но в такой бело-лимонной палитре Марина, на мой взгляд, немного потерялась. Смущает также объемная сумочка. Не могу даже понять, в каком году был куплен этот аксессуар», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.