«Наташа – старшенькая из четырех»: Анита Цой показала свою любимую сестру

Анита Цой старается не афишировать свою личную жизнь. Известно, что ее дед когда-то иммигрировал из Кореи в СССР, где женился на узбечке. Папа Аниты Сергей Ким тоже был корейцем, но не воспитывал ее. Когда ей было всего два года он ушел из семьи. Муж артистки известен – это политик и бизнесмен Сергей Ким, у них есть сын Сережа.

И только по скупой информации в Instagram звезды стало известно, что у мамы она была не одна.

«Наташа – старшенькая из четырех сестер. До сих пор приглядывает за нами», — однажды написала она в Сети, опубликовав фото родственницы.

В день ее рождения Цой вновь заговорила о своем близком человеке.

«Друзья! У меня лучшая сестра на свете! Наташа не смотрит Instagram, но мои замечательные племяшки ей обязательно покажут этот пост и ваши комменты. Дорогая моя сестра! Мы все поздравляем тебя с юбилеем! Я всегда держала и держу на тебя равнение. Ты — крепкий орешек с тонким, чутким и добрым миром внутри. Я преданно тебя люблю и благодарю за наше детство и юность, в которых ты сыграла главную роль в моей жизни. Если бы не ты, я бы не нашла свою вторую половину», — написала она.

Слова про своего мужа она сопроводила загадочным хештегом «#ктовтеметотпоймет».