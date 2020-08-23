В этническом стиле: Лорак в топе-бюстье подчеркнула фигуру облегающими легинсами с орнаментом

41-летняя Ани Лорак поделилась в Instagram свежим летним кадром, продемонстрировав трендовый аутфит. Украинская исполнительница на отдыхе в Греции облачилась в топ-бюстье на бретелях, умело подчеркнув фигуру облегающими леггинсами с орнаментом. Примечательно, что при выборе аутфита знаменитость отдала предпочтение этническому стилю. Ко всему прочему, певица сделала акцент на линии декольте и талии, визуально добавив себе роста босоножками на платформе.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что поклонники артистки пристально следят за тем, какие наряды она подбирает для красных ковровых дорожек. Поэтому как медийной личности Ани Лорак приходится сталкиваться с критикой хейтеров, которые подмечают все изменения в ее фигуре. Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что зачастую певица одевается весьма скромно, совсем никак дива.

К слову, в Греции экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурада Налчаджиоглу отдыхает вместе с девятилетней дочкой Софией. После развода с мужем, Ани перестала скрывать отношения с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Возлюбленный украинской исполнительницы моложе ее на целых пятнадцать лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала им сблизиться. По словам Лорак, ее избранник прекрасно ладит с ее дочерью. А сама София с пониманием отнеслась к тому, что ее родители не живут под одной крышей.