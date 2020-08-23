«Полная радости фотография. Очень похожи»: Сергей Жигунов обнародовал редкий кадр с молодым папой

Снимок был сделан, когда артист был совсем еще маленьким.

23 августа Сергей Жигунов обнародовал редкое фото из семейного архива. На черно-белом снимке запечатлен радостный момент совместного отдыха с отцом. Сам актер — совсем маленький, а его родитель – молод. От трепетно придерживает сына за руки, спасая от волн и хохочет вместе с наследником, наслаждаясь мгновением.

«Сегодня день рождения папы, которого давно нет, и которого мне не хватает», — подписал актер кадр.

Трогательное фото и текст впечатлили поклонников актера.

«Полная жизни и радости фотография. Вы очень похожи. А еще я обратила внимание на высокий лоб Вашего папы, он был очень умным человеком», «Ваш отец гордился б вами. Это точно», «У папы очень спортивная фигура, такое милое фото!», «Классное фото, столько энергетики несет», «Надо же, как вы похожи на отца», — прокомментировали фотографию фолловеры Жигунова.

Отметим, что родитель заслуженного артиста Виктор Павлович был ведущим актером Ростовского театра драмы Дворца культуры завода «Ростсельмаш». Мама Галина Ивановна – главным режиссером Театра юного зрителя в городе Сергиев Посад. Звезда «Гардемаринов, вперед!» с ранних пор выходил на сцену, играя небольшие детские роли.