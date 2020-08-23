«Это же баба Нагиева»: Горбань в соблазнительном бикини взбудоражила турецкий пляж

33-летняя Мария Горбань призналась, что они так часто с Дмитрием Нагиев играли супружескую пару на экране и даже в рекламных роликах, что поклонники поверили в их союз. Актрису совершенно не расстраивает тот факт, что верные почитатели искренне верят в ее роман с шоуменом. На самом деле знаменитость живет совершенно с другим мужчиной. Мария подметила, что часто слышала в своей адрес: «Смотри, это же баба Нагиева!». К подобным восклицаниям артистка относится спокойно.

«Вот это слава», — приводит 7days.ru слова Марии Горбань.

Как говорит актриса, к Дмитрию она всегда относилась с уважением и даже иногда в шутку обращалась к нему по имени и отчеству. Такая манера Нагиева немало раздражала. Шоумен напоминал партнерше, что между ними не такая большая разница в возрасте.

Свои августовские каникулы Мария проводит в Турции. Там же, к слову, отдыхают и многие другие знаменитости, среди которых: Лера Кудрявцева, Ирина Дубцова, Полина Гагарина. В Instagram актриса поделилась свежим снимком, взбудоражив турецкий пляж. Горбань позировала в соблазнительном мини-бикини без бретелей, похваставшись бесконечными ногами, округлыми бедрами, точеной талией и пышным декольте.