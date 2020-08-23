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«Блондин. Весь в маму»: Мясников в день рождения третьего сына обнародовал его редкое фото

Никите исполнилось три годика.

«Блондин. Весь в маму»: Мясников в день рождения третьего сына обнародовал его редкое фото
Вячеслав Мясников. Фото https://www.instagram.com/miasnikov.s/

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников – не только популярный шоумен, но и счастливый семьянин. Он уже 18 лет женат на красавице Надежде, воспитывает от нее троих детей.

Близнецы Костя и Максим появились на свет 9 лет назад, а маленький Никита – 3 года. В день его рождения артист опубликовал редкое фото с малышом.

«У самого маленького Мясникова день рождения!!! С днем рождения, малыш!!!» — подписал фото Вячеслав.

Фолловеры комика тут же стали обсуждать его наследника в Сети. Многие сошлись во мнении, что мальчик очень похож на маму.

«Блондин. Весь в маму», «Какой хорошенький! Светленький, как мама», «Ну лапочка же!», «Мамуля – копия», — написали пользователи интернет-пространства.

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