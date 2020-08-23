«Нет и следа от родов»: 42-летняя Климова в дерзком бикини произвела фурор на пляже

42-летняя Екатерина Климова в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» призналась, что она не планировала становиться многодетной мамой. Еще будучи замужем за ювелиром Ильей Хорошиловым, девушка поступила в театральный вуз. Узнав об этом избранник актрисы заявил, что как только она добьется славы и признания, их союз скорее всего распадется. Муж Климовой был уверен, что в какой-то момент возлюбленная от него уйдет. Так и произошло. Познакомившись с Игорем Петренко, Екатерина оставила мужа. Ее не остановило даже появление ребенка — дочки Елизаветы.

В новых отношениях актриса родила еще двоих детей: Матвея и Корнея. Мальчики учатся в Ломоносовской школе. Но и этот союз нельзя назвать долговечным. Климова успела побывать замужем и за Гелой Месхи. Как говорит Екатерина, она влюбилась в его талант. И родила молодому мужу дочку Беллу.

На одном из летних снимком Климова продемонстрировала изящную фигуру в мини-бикини, чем и произвела фурор на пляже. Поклонники артистки не могут поверить, что она родила четверых детей. Ведь при такой тонкой талии это практически невозможно. У знаменитости нет ни растяжек, ни целлюлита.