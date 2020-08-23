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Тренд на естественность: Ковальчук вслед за Водяновой обнародовала честное фото на прогулке

Запечатлела певицу в саду ее мама.

Тренд на естественность: Ковальчук вслед за Водяновой обнародовала честное фото на прогулке
Юлия Ковальчук. Фото Global look press.

Отечественные звезды подхватили мировой тренд на естественность. Одна за другой они публикуют в личных блогах снимки без макияжа в повседневной обстановке. В условиях пандемии стало понятно, что по большому счету знаменитости мало отличаются от обычных смертных, чем немало порадовали своих почитателей.

Не постеснялась показать себя без макияжа 38-летняя топ-модель Наталья Водянова, проехавшаяся на кабриолете в соломенной шляпе и полупрозрачных солнцезащитных очках.

Впечатлила лучезарной улыбкой и 47-летняя Юлия Высоцкая, тоже отказавшаяся от макияжа. Кстати, во время фотосессий актриса всегда использует помаду и тени в минимальных количествах, она уверена, что так женщина смотрится на фото моложе.

37-летняя Юлия Ковальчук тоже в последнее время обходится без визажа и причесок. Если не выходит в свет. В личном блоге она обнародовала снимки, на которых она отдыхает в саду и выглядит абсолютно натурально.

«Самое ценное в этих фотографиях – моя внутренняя гармония. К черту все эти «должен», «обязан», «так правильно», «здесь нужно быть» или «ему улыбнуться». Счастливо живу без этого и вам советую. Необъяснимая легкость появляется. А фото делала мамуля, пока дедушка катал внучку, ну кайф же», — заметила Юлия.

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