Тренд на естественность: Ковальчук вслед за Водяновой обнародовала честное фото на прогулке

Отечественные звезды подхватили мировой тренд на естественность. Одна за другой они публикуют в личных блогах снимки без макияжа в повседневной обстановке. В условиях пандемии стало понятно, что по большому счету знаменитости мало отличаются от обычных смертных, чем немало порадовали своих почитателей.

Не постеснялась показать себя без макияжа 38-летняя топ-модель Наталья Водянова, проехавшаяся на кабриолете в соломенной шляпе и полупрозрачных солнцезащитных очках.

Впечатлила лучезарной улыбкой и 47-летняя Юлия Высоцкая, тоже отказавшаяся от макияжа. Кстати, во время фотосессий актриса всегда использует помаду и тени в минимальных количествах, она уверена, что так женщина смотрится на фото моложе.

37-летняя Юлия Ковальчук тоже в последнее время обходится без визажа и причесок. Если не выходит в свет. В личном блоге она обнародовала снимки, на которых она отдыхает в саду и выглядит абсолютно натурально.