«Какой тростиночкой стала!»: похудевшая Мария Миронова призналась, что пристрастилась к сладкому

47-летняя Мария Миронова всегда выглядела замечательно – лет на 10 моложе, да и фигура после рождения двух сыновей – многим на зависть. В одной из последних своих киноработ – комедии «Холоп» — она восхищает изяществом и харизмой.

Тем не менее, ухаживая за маленьким сыном Федей, которому в конце сентября исполнится всего годик, она умудрилась похудеть. Это заметили ее внимательные подписчики, наблюдая за ее постами в Instagram.

«Какой тростиночкой стала!», «Мария, похудела, похорошела, не узнать в хорошем смысле», «Такая фигурка с маленьким ребенком! Просто восторг!» — отметились фолловеры в Сети.

Любопытно, что на фоне этих внешних изменений, народная артистка сделала совсем необычное признание.

«За несколько месяцев карантина со мной произошли странные метаморфозы. Никогда не любила сладкое, просто искренне не любила, теперь все иначе… Выяснилось, что я не одна! Статистически, количество проданных сладостей в течении трех месяцев всеобщего сидения дома, увеличилось в два раза! Случайно узнала. Кто-то подсел… А вы?» — написала она в личном блоге.

Ее аккаунт просто взорвался от комментариев пользователей, которые стали писать, что тоже стали неравнодушны к десертам.