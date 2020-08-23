«Ты гей? Хотел бы 10 детей?»: Эмин ответил на самые популярные вопросы своих подписчиков

40-летний певец и предприниматель Эмин Агаларов ответил на самые популярные вопросы своих подписчиков, включая самые каверзные и интимные.

«Эмин, ты гей?» — к примеру, спросили его фолловеры. «Нет», — заверил он. «Хотел бы иметь 10 детей?» — полюбопытствовали почитатели. «Да», — сказал музыкант. Агаларов также признался, что не представляет себе жизнь без секса, а его пение ему не нравится.

Отметим, что молодой мужчина уже дважды был женат, в настоящий момент имеет статус холостяка. В первом браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у него появилось на свет трое детей – Али и Микаил, кроме того, они удочерили девочку Амину. Во втором союзе с Аленой Гавриловой у него родилась малышка Афина, ей нет и 2-х лет.