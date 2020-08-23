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«Смелая»: внучка Пугачевой занялась воздушной гимнастикой, впечатлив Николаева трюками на трапеции

Кристина Орбакайте поделилась в Сети видео с акробатикой дочки.

«Смелая»: внучка Пугачевой занялась воздушной гимнастикой, впечатлив Николаева трюками на трапеции
Алла Пугачева. Фото Global look press

Внучка Аллы Пугачевой восьмилетняя Клавдия Земцова не престает удивлять публику своими способностями.

Совсем недавно стало известно, что девочка записала свой первый трек на испанском языке. Теперь же выяснилось, что дочь Кристины Орбакайте занялась воздушной гимнастикой, освоив трюки на трапеции. Видео с упражнениями своей дочери певица опубликовала в Сети.

«Воздушная гимнастика от Клавдии Земцовой. Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию. #амнелетатьохота, #моидетимоярадость», — подписала она кадр.

Видео вызвало восторг у публики, отметились и многочисленные звездные друзья Орбакайте и Пугачевой.

«Ого», — написал в комментариях стилист Примадонны Игорь Гуляев. «Молодец!» — похвалила девочку лучшая подруга Аллы Борисовны Алина Редель. «Умничка!» — восхитилась Катя Лель. Игорь Николаев поставил картинки эмодзи в виде огня и аплодисментов.

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Алла ПугачеваКлава ЗемцоваКлавдия ЗемцоваКристина Орбакайте