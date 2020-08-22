Модный образ: Настя Каменских вслед за Бузовой сделала челку-шторку без стрижки

Настя Каменских обладает эффектной внешностью. Несколько лет назад она также смогла феноменально похудеть. К свадьбе с Потапом, которая состоялась в мае 2019 года, девушка уже обладала точеными формами. При этом она сохранила свою изюминку, не доводя себя до модельных параметров. 33-летняя артистка постоянно дразнит фанатов пикантными фото, на которых позирует в бикини. Недавно она и вовсе снялась обнаженной.

Однако и в одежде Настя умеет выглядеть женственно и соблазнительно. Некоторое время назад она сходила в ресторан с мужем в мини-платье и трендовых босоножках, а теперь похвасталась образом, который выбрала для съемок нового клипа. Певица предстала на фото в рубашке цвета фуксия и мятном костюме с брюками клеш. Бархатный наряд визуально удлинил ноги Каменских. А фиолетовые лодочки дополнили яркий лук.

Жена Потапа собрала волосы в пучок, сделав трендовую прическу с челкой-шторкой. Локоны девушка собрала на макушке, а кончики оставила на лбу, создав имитацию того, что сделала новую стрижку. К такому фокусу недавно прибегла Наташа Королева, а следом и Ольга Бузова.

«На фото — мой первый образ из клипа! Мне он очень нравится и надеюсь, вам понравился тоже!» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многим пришелся по вкусу ее модных аутфит. «Крутая и очень красивая», «Классный образ, а ты красотка», «Вот это ножка», «Бесконечные ноги», «Прическа бомбическая», «Ох, какая крутая», — прокомментировали пост подписчики.