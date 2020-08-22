Маргарита Симоньян впервые показала лица детей от Тиграна Кеосаяна

Журналистка предпочитала скрывать своих троих наследников от известного режиссера, но теперь она неожиданно порадовала поклонников редкими кадрами с малышами. Многие отметили, что дети растут копией мамы.

Маргарита Симоньян много лет работает на телевидении. Журналистка общалась со многими влиятельными людьми, включая президента РФ Владимира Путина. Уже восемь лет она счастлива с режиссером Тиграном Кеосаяном. Влюбленные предпочитают не вступать в официальный брак. Недавно девушка объяснила, что делает это осознанно, так как не хочет себя сковывать юридическими обязанностями.

У пары подрастают дети: семилетняя Марьяна, пятилетний Баграт и дочка Маро, которой скоро исполнится год. Симоньян любит хвастаться достижениями наследников, но вот их лица до недавнего времени скрывала. Она то подбирала ракурсы, которые не давали рассматривать малышей, то прятала их лица за смайликами. Но 22 августа Маргарита неожиданно опубликовала видео со старшими наследниками. На кадрах малыши учат английский язык в игровой форме с учителем и танцуют.

Не только Марьяна обладает пышной шевелюрой, но и ее брат. Они зажигательно двигались под музыку. На других видео дети учат английский язык. можно увидеть их лица вблизи.

Поклонники поразились тому, как наследники похожи на маму. Они были рады, что наконец-то увидели деток. Лишь младшую дочку супруги пока продолжают скрывать от публики.

«Боже! Какие глаза», «Маргарита, какие хорошенькие у вас детки», «Вы показали детей?», «Они так на друг друга похожи! Очень красивые и умные дети», «Красота и брови, и реснички, и шевелюрка. Все от природы», «Какие они милые и похожи на маму», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в марте этого года Симоньян была беременна в четвертый раз, но потеряла ребенка.