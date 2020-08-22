«Афродита»: 42-летняя Ольга Орлова в бикини запечатлелась под струями воды

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, 42-летняя Ольга Орлова отправилась в долгожданный отпуск. Звезда не стала выбирать отечественные курорты, как это сделала ее напарница Ксения Бородина, предпочтя турецкие пляжи, и улетела в Бодрум.

Оттуда артистка зачастила с пляжными фото. Одно из которых, где Орлова принимает душ на свежем воздухе, демонстрируя идеальный силуэт, привело в настоящий экстаз многих поклонников.

«Фигура бомба!!!!! Собираюсь худеть после этого фото. Вы меня вдохновили . Супер!!!», «У Ольги О есть дети? у нее фигурка как 20ти летней», «Фигура идеальная», «Афродита», «Очень красивая», «Просто чудесная фигура!» «Оля , поделитесь секретом стройности», «О такой фигуре можно только мечтать!!! Олечка отлично выглядите» — и это ишь часть лестных комментариев под снимком.

Сама Орлова всего-навсего спросила, какую книгу подписчики могли бы посоветовать почитать на отдыхе. Многие дали свои рекомендации, но некоторые отметили, что лучше наслаждаться отпуском и ни о чем не думать – получится идеальная перезагрузка.