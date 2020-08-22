«Умирает очень много людей»: Азиза объяснила, почему к фанатам не вынесли гроб с Легкоступовой

Как отметила певица, не стоит во всем винить родственников.

Певица Азиза объяснила, почему к фанатам, которые стояли около траурного зала Троекуровского кладбища, так и не вынесли гроб с исполнительницей хита «Ягода-малина» Валентиной Легкоступовой. Как известно, поклонники были очень расстроены этим фактом. Некоторые позже заявили, что с ними поступил не по-людски.

Как отметила Азиза, казнить родственников в сложившейся ситуации — последнее дело. По словам певицы, ее коллегу кремировали и гроб в таком случае уже невозможно вынести на улицу. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит, сообщает «Собеседник».

«Плюс ко всему — ограниченное время на прощание. К сожалению, в последнее время умирает очень много людей. На прощание отводится час. Еще полчаса на отпевание. Все расписано по минутам». Азиза

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Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет. Сейчас следствие устанавливает, какую роль в ее смерти сыграл третий муж яхтсмен Юрий Фирсов. Не исключено, что именно он нанес жене травмы, которые и привели сначала к коме, а потом и ее смерти.