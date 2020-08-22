«Я ничего не разрушала»: Марина Зудина заверила, что не уводила Табакова у актрисы Крыловой

Актриса Марина Зудина в документальном фильме «Олег Табаков. Что останется после тебя» раскрыла подноготную ее романа с великим режиссером, который несколько лет назад ушел из жизни.

Напомним, первой женой звезды была актриса Людмила Крылова. Долгие годы он скрывал от нее связь с юной на тот момент Мариной Зудиной. Но все тайное, как известно, становится явным. В какой-то момент он ушел из семьи ради молодой возлюбленной.

«Наверное, меня многие осудят — я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала. Я лишилась возможности дважды иметь ребенка и никогда никого в жизни не упрекнула. Это всегда был мой выбор». Марина Зудина

Как подчеркнула Зудина, она два раза делала в своей жизни аборт от Табакова. Все потому, что они не были расписаны. Да и сама она еще не была в то время готова к материнству. Чувствовал себя слишком молодой и незрелой.

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Кстати, замуж в итоге за Табакова она вышла на шестом месяце беременности. Напомним, что у них в итоге родились двое детей – сын Павел и дочь Мария. Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. Сейчас Зудина все свободное время уделяет их наследникам.