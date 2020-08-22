Участница «Своей игры» оказалась в психиатрической больнице за живодерство

Телевизионная викторина «Своя игра» выходит в эфир больше 20 лет. Три участника встают за игровые пульты и демонстрируют знания в разных областях. Частой участницей проекта была Анна Путятина. Накануне стало известно, что женщина была госпитализирована. Женщину доставили в психиатрическую больницу. По некоторым данным, в последние годы Анна нашла способ зарабатывать деньги не только мелькая на телевидении. Она брала животных на передержку, но, как оказалось, совсем о них не заботилась.

Путятина забирала кошек и собак дома. Она не давала им ни еды, ни воды, просто моря голодом. Ужасающие факты выяснили волонтеры, которые обследовали квартиру женщины. Там находилось 13 кошек и 12 собак, которые вынуждены были жить среди гор мусора. Анну отправили на обследование в клинику, а всех животных забрали волонтеры, пишет Телеграм-канал Mash.

Пользователи Сети, узнав о произошедшем, стали оставлять гневные посты в соцсети Путятиной. «Квартиру вчера вскрывали и та нашли еле живых кошек и собак!», «Это ужасно», «Так нельзя поступать!», — стали писать неравнодушные люди под постами женщины, на которых она позирует с животными.

Напомним, что многие в шоу-бизнесе стараются помогать бездомным кошкам и собакам. Недавно Наталья Водянова поделилась кадрами из приюта в Сочи, где познакомилась со слепым псом, который пострадал от дворовых ребятишек. Девушка расплакалась, узнав историю собаки и попросила поклонников стать новыми родителями для четвероного друга. спустя несколько дней пес обрел новых хозяев. Сама модель не смогла взять животное, так как у нее пятеро детей и она постоянно находится в разъездах.