«Выходят с висячими сосульками»: стилист Пугачевой раскритиковал образы Распутиной и Аллегровой

Популярный стилист Джордж Ровалс, который в своей практике имеет опыт сотрудничества с певицей Аллой Пугачевой и актрисой Джулией Робертс, нелестно отозвался о внешнем виде двух звезд отечественной эстрады – Маши Распутиной и Ирины Аллегровой.

«Звезды жалеют денег на хороших мастеров. Думают, что сэкономят на стилистах и станут еще богаче. Все выходят на сцену с висячими сосульками».

Джордж Ровалс

Как отметил Ровалс, стиль Маши Распутиной – безвкусный. На голове, как он выразился, у нее «привязанные мочалки» и «ужасная челка». Нелестно отозвался он и об Ирине Аллегровой. Как считает Ровалс, звезда всю жизнь ходит в парике. Выглядит же она, как продавщица из овощного магазина.

При этом Ровалс неожиданно похвалил певицу Тамару Гвердцители за образ. По его словам, она всегда прислушивалась к его мнению, поэтому сегодня так хорошо и выглядит, сообщает «Собеседник».

Ранее Джордж Ровалс нелестно отозвался о Софии Ротару. Он сказал, что она не кто иная, как «соломенная вдова». При этом он прекрасно понимает, почему она злая и жадная. В ее жизни, как он уверен, уже давно отсутствует секс, что и стало причиной всех ее бед.