На одного богача больше: впервые за 14 лет в шоу «Кто хочет стать миллионером?» выигран главный приз

Кто стал тем самым сообразительным счастливчиком, пока держится в секрете.

Шестой раз за всю историю британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» из студии программы вынесли миллион фунтов стерлингов. Последние 14 лет это никому не удавалось, а на веку нынешнего телеведущего Джереми Кларксона так вообще этот игрок стал первым миллионером.

«Я не был уверен в том, что когда-нибудь произнесу эти громкие слова: «Вы только что стали обладателем миллиона фунтов стерлингов!». Но это произошло!», — приводит слова Кларксона The Sun. – «Мне показалось, что мы буквально неслись по вопросам!».

Вопросов было 15, и счастливчик «расщелкнул» их за один выпуск. По мнению ведущего, эта серия с новоиспеченным миллионером стала лучшей за всю историю шоу.

К слову, на российской версии шоу выигрывали миллион дважды, а три миллиона (главный приз увеличили с 2005 года) — четыре раза. В 2017 году победителями стали телеведущий Тимур Соловьев и певица Юлианна Караулова. Всего программа идет в эфире Первого канала 21 год.