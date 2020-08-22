Родные Легкоступовой не позволили поклонникам проводить ее в последний путь аплодисментами

Поклонники певицы Валентины Легкоступовой были в полном шоке от действий родных исполнительницы хита «Ягода-малина». На церемонию прощания в траурный зал Троекуровского кладбища, как известно, пришло порядка пятидесяти фанатов. Они надеялись, что им позволят по традиции проводить певицу в последний путь громкими аплодисментами. Но сделать им это, к сожалению, не удалось. Некоторые люди, которые потратили свое время, были сильно разочарованы.

Как известно, родные не стали пускать в зал поклонников. Они побоялись, что певицу кто-нибудь сфотографирует в гробу. Фанаты всю траурную церемонию стояли на улице. Потом к ним вышел работник Троекуровского кладбища и предложил разойтись. Он заметил, что церемония прощания завершилась и находиться дальше здесь не имеет никакого смысла.

Как сказал один из поклонников, родные Легкоступовой поступили с фанатами не по-людски. По его мнению, Валентина итак была обделена вниманием при жизни, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Валентине Легкоступовой, чья смерть потрясла многих звезд, было всего 54 года. По одной из версий, она упала в ванной, получила травму голову, после чего через несколько дней впала в кому. Из нее она, как известно, так и не вышла. По другой версии, ее мог избить третий муж Юрий Фирсов, с которым она в последние недели перед смертью выпивала. Сейчас следователи устанавливают все детали этой жуткой истории. Пока официально обвинение никому не предъявлено.