«Ее просто к этому подтолкнули»: Валерия озвучила свою версию смерти Валентины Легкоступовой

Как отметила исполнительница, у ее коллеги никогда не было проблем с алкоголем.

Певица Валерия во время программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» заявила, что у ее подруги певицы Валентины Легкоступовой, которая неожиданно для многих ушла из жизни в возрасте 54 лет, никогда не было проблем с алкоголем. Некоторые сегодня утверждают, что именно зеленый змий сгубил звезду.

«С чего пить? Ее просто к этому подтолкнули, ее вынудили, может быть, насильно заставили. Никаких проблем по части алкоголя у нее, насколько я знаю, не было». Валерия

Как добавила жена продюсера Иосифа Пригожина, ее знакомство с Легкоступовой состоялось еще во второй половине восьмидесятых годов прошлого века. Они вместе учились в московской Гнесинке и занимались по классу эстрадный вокал у Иосифа Кобзона. По словам звезды, в последние недели своей жизни Легкоступова была на седьмом небе от счастья со своим третьим мужем яхтсменом Юрием Фирсовым. О том, что вскоре случится трагедия никто и близко не мог подумать.

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Напомним, что именно спортсмен сегодня один из главных подозреваемых в истории со смертью Легкоступовой. Возможно, именно он нанес травму головы жене, которая угодила сначала в больницу, а потом в кому. Из нее. как известно, она уже не вышла. По другой версии, певица могла сама оступиться и упасть в ванной. Смерть яркой исполнительницы потрясла несколько дней назад весь мир шоу-бизнеса. На ее похоронах были многие известные персоны.