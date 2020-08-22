«Самый цивилизованный развод»: адвокаты Гордона и его четвертой жены остались в восторге от процесса

В начале августа появилась информация о том, что телеведущий Александр Гордон и его четвертая жена развелись. 56-летний журналист и 26-летняя мать двоих детей телезвезды, студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева получили статус бывших тихо, мирно и без судебных разбирательств.

Это подтвердили адвокаты с обоих сторон. Жанна Маргулис, представлявшая интересы Гордона, призналась сайту kp.ru, что такое на ее практике – впервые:

«Самый цивилизованный развод, — поражается юрист. И объясняет: «Александр и Нозанин настолько мудро подошли к вопросу развода, что у меня нет ни капли сомнения в их дальнейшем диалоге, и не потому, что у них общие дети, а потому что они оба делают все, как взрослые люди».

К слову, на развод документы подала именно Нозанин. Ее адвокат Денис Красовитов солидарен с коллегой по бракоразводному процессу и подтвердил благополучное завершение процесса: «Нам удалось избежать судебной войны, что дало экономию времени, сил и средств как адвокатов, так и доверителей».

Напомним, Гордон и Абдулвасиева в браке прожили шесть лет. У них подрастает двое сыновей – пятилетний Саша и трехлетний Федя.