Рустам Солнцев посмеялся над Ольгой Бузовой, которая собралась «имигрировать в Белорусию»

Сама звезда после того, как ей указали на ошибки удалила пост из соцсетей.

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram посмеялся над певицей Ольгой Бузовой. Ранее она в сторис разместила пост, в котором высказала свое недоумение, что происходит в России в связи с событиями вокруг общественного деятеля Алексея Навального, оказавшегося в коме.

«Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрет, я точно имигрирую!» — написала девушка.

«Оля!» — кратко подписал свой пост Рустам Солнцев.

Между тем пользователи обратили внимание, что исполнительница допустила сразу несколько грубых орфографических ошибок в своем «послании». Кто-то и вовсе пожелал исполнительнице, которая вскоре удалила пост, счастливого пути.

«До свидания, Ольга», «Эмигрируй лучше сразу с планеты Земля», «Помогите ей собрать чемоданы уже. Так быстрее будет», — написали люди.

Напомним, что Ольга Бузова одна из самых раскрученных персон в мире российского шоу-бизнеса. Чуть больше года назад у нее наконец-то после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым появился молодой человек. Это блогер Давид Манукян, с которым она сейчас счастлива.