Лолита выписала бывшего мужа Дмитрия Иванова из своей квартиры

Теперь тренер по игре в сквош снова стал человеком «без определенного места жительства».

Певица Лолита добилась выписки своего бывшего мужа тренера по игре в сквош из своей квартиры. Теперь Дмитрий Иванов вернул себе статус человека «без определенного места жительства». До того, как он прописался у исполнительницы, именно так и было записано в его документе: «без определенного места жительства». Сейчас мужчина нигде официально не зарегистрирован.

Как отметил адвокат Лолиты Сергей Жорин, Иванов добровольно исполнил исковые требования, не дожидаясь решения суда. Кстати, мужчина может не бояться депортации из России. Как известно, у родившегося в белорусском Могилеве Иванова есть российское гражданство. Его он получил, когда жил в браке с пенсионеркой до встречи с Лолитой.

Добавим, что сейчас Иванов проживает с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой. У женщины есть своя жилплощадь. В Россию она приехала из Белоруссии и уже успела купить квартиру в нашей стране, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Лолита и Дмитрий Иванов девять лет были вместе. Их бракоразводный процесс получился очень громким. Суд целый год не мог развести исполнительницу и Иванова. Певица ранее говорила, что он завел себе любовницу, когда еще жил с ней.