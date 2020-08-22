Беременная Наталья Подольская с сестрой-близняшкой поделились фото своих наследников

Певица Наталья Подольская, которая отдыхает в Турции, в Instagram поделилась снимком со своим пятилетним сыном Артемием, отцом которого является музыкант Владимир Пресняков-младший. На фотографии также можно увидеть родную сестру-близняшку звезды Юлиану с двумя ее дочками. Она, как известно, появилась на свет на две минуты позже Подольской.

«Хорошие были деньки! Все родители стараются для своих деток! Смотришь на них и думаешь — вот бы им было хорошо и весело. Нашим очень повезло родиться вместе — разница всего два месяца между Темой и девочками. Они — настоящая команда, семья, сила, тыл друг для друга! А мы, конечно, просто обязаны с такими чувствами их вырастить!» Наталья Подольская

«Интересно, Наталья, в этот раз у вас будет двойня? Вот было бы здорово», «Счастья вам, сестренки, и вашим деткам», «Тема с одной из двойняшек как будто близнецы. Это счастье, что у вас такая дружная семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Подольская в скором времени подарит второго ребенка своему мужу. Звезда не так давно перестала скрывать свою беременность от фанатов и поклонников.