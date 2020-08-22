Виктория Боня назвала три блюда, по которым скучает во время своей жизни в Европе

Модель Виктория Боня обозначила три блюда, по которым она больше всего скучает, живя в Европе. По ее словам, в Старом Свете можно попробовать далеко не все, к чему она привыкла в России.

«Наверное, больше всего я скучаю по еде, которой нет в Европе: чебуреки, плов, бакинские огурчики». Виктория Боня

Как отметила модель, у нее сохранились хорошие отношения с отцом ее ребенка миллиардером Александром Смерфитом. Дочь Анджелина Летиция живет то с отцом, то с ней в Монако. Вместе с бывшим возлюбленным они стараются говорить ребенку одинаковые вещи, касающиеся воспитания. У них, как она заверила, схожая позиция. Со Смерфитом она работает в команде. Также Виктория Боня отметила, что она выступает против вседозволенности и избалованности, поэтому дочь всегда слушает ее, сообщает «АиФ».

Напомним, что Виктория Боня и Алекс Смерфит познакомились в 2010 году в Москве. Дочь у них появилась на свет в 2012 году. В 2017 году пара рассталась.