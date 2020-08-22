Игорь Акинфеев поделился редким снимком сына и дочки с косой почти до пяток

Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев в сториз Instagram поделился редким снимком со своими детьми. Позже фотография наследников голкипера появились в Твиттер на страничке «Великий Твитсби».

На кадре дети Игоря Акинфеева запечатлены неизвестным фотографом спиной. Мальчик в кофте и джинсах, а девочка в спортивном костюме. Обращает на себя внимание коса четырехлетней Ангелины. Она у нее практически до пяток.

Напомним, что женой вратаря сборной России является уроженка Киева Екатерина Герун. Сыну вратаря Даниилу в этом году исполнилось шесть лет. У Ангелины в сентябре день рождения. Ей исполнится пять лет.

Добавим, что Игорь Акинфеев уже много лет дружит с солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. Он снялся в его клипах «Летний вечер» и «Мой друг». В 2009 году Акинфеев стал крестным отцом дочки Сергея Жукова. Акинфеев был капитаном сборной России на чемпионате мира 2018 года. После мундиаля он заявил о своем завершении карьеры в сборной страны.