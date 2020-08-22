Харламов показал, как бы выглядели его дети от Джоли, Шейк, Куценко, Батрутдинова и Гузеевой

Юморист Гарик Харламов в Instagram поделился забавными снимками. С помощью специальной программы он показал, как бы выглядели его дети от актрисы Анджелины Джоли, модели Ирины Шейк, актера Гоши Куценко, шоумена и его друга Тимура Батрутдинова и телеведущей, которую он троллит уже не первый год, Ларисы Гузеевой.

«Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое-кого. Листайте». Гарик Харламов

Среди всех фотографий, безусловно, выделяются не рожденные дети именно от Гузеевой. На снимках девочка изображена наполовину беззубой, а мальчик больше напоминает людоеда из какого-то племени.

«Почему так смешно, хотя вроде бы смеяться неприлично», «Самые симпатичные дети от Батрутдинова получились бы. Хотя кто бы сомневался», «Гарик, за что вы так опять Ларису?» — стали интересоваться пользователи.

Напомним, что не так давно Харламов объявил о расставании со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Вместе они были последние восемь лет. У них есть общая дочь. Сейчас ему приписывают роман с телеведущей Яной Кошкиной.