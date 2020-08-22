«Я освоила пилон»: 53-летняя Лада Дэнс рассказала, чем занималась на самоизоляции

По словам певицы, она смогла извлечь из этого непростого времени пользу.

Певица Лада Дэнс в Instagram рассказала, чем занималась на карантине. По ее признанию, это время не прошло для нее даром.

«Я освоила пилон. Это красиво, изящно, но очень сложно. Пилон давался мне с большим трудом, но я справилась и достаточно быстро. Так что, если не будет работы, я уже знаю, чем займусь». Лада Дэнс

Как отметила звезда, танцы на шесте она освоила не просто так. Не за горами выход ее нового клипа. Звезда заметила, что несколько лет не радовала своих поклонников новыми видео и вот наконец-то это случится. По словам Лады Дэнс, идея с пилоном пришлась ей по душе.

Напомним, что 53-летняя Лада Дэнс была широко популярна в России в девяностых годах прошлого века. В последние годы о ней крайне мало информации. Известно, что Лада Дэнс принимала участие в третьем и четвертом сезоне шоу «Точь-в-точь». Она, в частности, перевоплощалась в таких звезд как София Ротару, Дженнифер Лопес и Эдита Пьеха.