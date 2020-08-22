«Где-то под радугой»: Ольга Серябкина в «шахматном» купальнике позировала на лужайке

Певица Ольга Серябкина в Instagram порадовала своих поклонников очередной красивой фотографией. На снимке 35-летняя звезда разлеглась на лужайке, где ее и запечатлел неизвестный фотограф. При этом на яркой исполнительнице красивый «шахматный» купальник. Звезда подняла одну руку вверх.

«Где-то под радугой», — кратко подписала она фотографию.

«Шикарная, нежная и очень красивая», «Просто потрясающая девушка. Мечта всех мужчин», «Оля, вы как всегда в прекрасной форме. Всем бы так выглядеть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Серябкина стала широко известна после выступлений в группе «Серебро», где продюсером был Максим Фадеев. Сейчас исполнительница строит сольную карьеру. На ее страничке регулярно появляются красивые снимки, на которых певица позирует в купальниках. Серябкина не любит распространяться о своей личной жизни. Известно только, что звезда пока не замужем.