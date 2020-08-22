«Скоро мы будем вместе»: Анастасия Шубская анонсировала приезд Александра Овечкина в Москву

Несколько дней назад хоккеист и его команда вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Модель Анастасия Шубская в Instagram разместила красивый кадр, на котором она запечатлена с мужем хоккеистом Александром Овечкиным и старшим сыном Сережей. На фотографии она нежно целует мужа. При этом сын одет в клубные цвета команды из НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Именно в этом клубе, как известно, играет Овечкин уже много сезонов.

«Скоро мы будем вместе», — подписала она снимок.

Напомним, что американская команда Александра Овечкина со счетом 1:4 проиграла в серии «Нью-Йорк Айлендерс» и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли. Российский хоккеист смог забить четыре шайбы в этой серии, но его команде это не помогло.

Сама Шубская вместе с сыновьями не так давно прибыла в Москву. Она, в частности, встретилась со своими сестрами, а также повидалась с отцом известным олигархом и бизнесменом, мужем покойной актрисы Веры Глаголевой Кириллом Шубским.