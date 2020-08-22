Диана Шурыгина не постеснялась полностью раздеться для откровенного фото в душе

Хейтеры в очередной раз набросились на девушку с критикой.

Звезда телешоу и скандальная блондинка 21-летняя Диана Шурыгина в Instagram поделилась пикантным снимком. На фотографии она запечатлена в душе. При этом на фотографии она полностью обнажена. Шурыгина никак не стала подписывать кадр.

«И кто после этого ей поверит, что она жертва изнасилования? Хотя ей никто изначально не верил», «Когда рейтинг упал до минимума и его надо как-то поднять», «Это уже перебор. Будем жаловаться в «Пусть говорят», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что скандальная девушка, которую несколько лет назад изнасиловали в Ульяновске не вечеринке и после она не сходила с экранов телевизоров, сейчас встречается с миллионером Денисом Ребровым. Она живет с ним в элитном районе Москва-Сити.

больше по теме Шурыгина потратила на отдыхе в Финляндии с бойфрендом 600 тысяч рублей После развода с мужем скандальная девушка недолго находилась в одиночестве.

Добавим, что в 2017 году она вышла замуж за оператора Андрея Шлягина. С ним она познакомилась на съемках программы «Шуры-муры». Правда, долго этот брак не просуществовал.