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Диана Шурыгина не постеснялась полностью раздеться для откровенного фото в душе

Хейтеры в очередной раз набросились на девушку с критикой.

Диана Шурыгина не постеснялась полностью раздеться для откровенного фото в душе
Шурыгина оголилась в душе/https://www.instagram.com/shurygina_vlog/

Звезда телешоу и скандальная блондинка 21-летняя Диана Шурыгина в Instagram поделилась пикантным снимком. На фотографии она запечатлена в душе. При этом на фотографии она полностью обнажена. Шурыгина никак не стала подписывать кадр.

Диана Шурыгина. Фото
Шурыгина полностью разделась/https://www.instagram.com/shurygina_vlog/

«И кто после этого ей поверит, что она жертва изнасилования? Хотя ей никто изначально не верил», «Когда рейтинг упал до минимума и его надо как-то поднять», «Это уже перебор. Будем жаловаться в «Пусть говорят», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что скандальная девушка, которую несколько лет назад изнасиловали в Ульяновске не вечеринке и после она не сходила с экранов телевизоров, сейчас встречается с миллионером Денисом Ребровым. Она живет с ним в элитном районе Москва-Сити.

Добавим, что в 2017 году она вышла замуж за оператора Андрея Шлягина. С ним она познакомилась на съемках программы «Шуры-муры». Правда, долго этот брак не просуществовал.

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Андрей ШлягинДенис РебровДиана Шурыгинаоткровенное фотоУльяновск