Неизвестные избили сына актрисы Елены Ксенофонтовой

Молодой человек уже вышел из больницы, а разбойников так и не нашли.

Актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», рассказала в своем Instagram, что пару недель назад нетрезвые незнакомцы напали на ее сына. Били ногами прямо у перехода, в результате чего у парня оказался сломан нос в двух местах и случилось сотрясение мозга.

«От всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат) и врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы», — написала Ксенофонтова.

Также актриса отметила, что хулиганов ищет полиция, и она надеется, что их найдут.

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Недавно стало известно, что Ксенофонтова завершила долгое судебное разбирательство. После четырех лет она, наконец, выиграла суд против бывшего гражданского мужа Александра Рыжих. С ним прожила девять лет и в 2016-м году родила дочь. Но потом экс-возлюбленный подал иск на актрису, обвинив ее в нанесении побоев. Решение суда Елене удалось оспорить.