В 10 раз меньше: сколько зарабатывает муж Ксении Собчак

Доход и имущество руководителей московских театров и даже их вторых половин теперь известен широкой публике. Выяснилось, что муж Ксении Собчак Константин Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше ее. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Годовой доход худрука Театра на Малой Бронной – 19 миллионов 136 тысяч рублей. При этом у Богомолова только одна собственная квартира. Ксения в 2019-м году стала богаче на 186 миллионов рублей. А еще на ней записаны три квартиры и другая недвижимость.

Меньше Богомолова заработали только директор «Московского театра на Таганке» Ирина Апексимова (7,4 миллиона) и худрук «Драмтеатра им М. Н. Ермоловой» Олег Меньшиков (11,6 млн).

Одним из самых обеспеченных театральных руководителей стал Владимир Машков. Его доход в 2019-м году составил более 25 миллионов рублей. Ну, а лидером в этом рейтинге оказалась Надежда Бабкина – глава театра «Русская песня». Почти 35 миллионов артистка задекларировала в прошлом году.